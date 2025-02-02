بالصور - جينيفر لوبيز بإطلالة مثيرة في حفل غرامي

ميرنا وليد - بيروت - ارتدت النجمة العالمية جنيفر لوبيز ثوبًا مثيرًا للغاية لحضور حفل ساحر قبل حفل غرامي مساء السبت.

قبل الحدث، نشرت بعض الصور عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي لتظهر قوامها المناسب في فستان عانق جسدها.

قامت المغنية البالغة من العمر 55 عامًا - والتي عقدت العزم على قضاء أفضل عام على الإطلاق بعد طلاقها المفجع من الممثل العالمي بن أفليك - بربط الفستان المذهل مع معطف فرو غامض بينما اختارت مظهراً أحادي اللون "بني" بالكامل.

وظهرت لوبيز مبهرة بالألماس والأقراط الفاخرة بالإضافة إلى قلادة تنس مع حجر ضخم مذهل في المنتصف، وأكملت مظهرها بخواتم متطابقة ملفوفة حول أصابعها باستثناء إصبع خاتم زفافها.

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