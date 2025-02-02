تصاعد الخلاف بين أوزجان دنيز وعائلته.. سرقة وتهديد بالقتل!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يبدو أن الصراع العائلي بين النجم أوزجان دنيز وشقيقه الأكبر إرجان دينز يتفاقم ويزداد صعوبة بعد اتهامه بسرقته ونفي الأخير لذلك بتصريحات نارية تم تداولها في الإعلام والسوشيال ميديا، وبالتالي لم تعد الخلافات مقتصرة على العائلة فقط، بل باتت مادة دسمة لعناوين الصحف التركية.

وبعد اتهامات النجم التركي الشهير لشقيقه بسرقة 150 مليون ليرة تركية، ردّ الأخير بتصريحات قوية ونفى هذا الأمر، وقال: “إذا كان يتهمني بسرقة 150 مليون ليرة، فكم يجب أن يكون في حسابه؟ في الحقيقة لم يطلب أحد من أوزجان المال، ولم يقدم لي أي دعم مالي من قبل، فليثبت العكس إن كان يملك دليلاً”.

وأكد إرجان في تصريحات لبرنامج “Gel Konuşalım” أنه قرر إنهاء شراكته مع شقيقه بعد هذه الاتهامات، مشيراً إلى أن أوزجان كان دائماً تحت إدارة شركات يديرها أفراد من العائلة، وقال: “عندما تزوج أوزجان من الايرانية سمر دادغار فقدنا أي تأثير عليه، وبعد فترة بدأ يتهمني بسرقة أمواله، وهو أمر لا أساس له من الصحة”.

كما أكد إرجان على أن “العائلة رفضت زواجه من سمر منذ البداية. هي ذكية جداً، وتعرف كيف تستغل المواقف لصالحها”، متهماً اياها بأنها السبب الرئيسي وراء تدهور علاقتة النجم التركي وأفراد عائلته حيث طرد أوزجان والدته وشقيقته من منزله بسببها.

وكذلك اتهم إرجان شقيقه بتهديده قائلًا: “لقد أخبرني أن معجبيه سيقومون بشنقي”، معتبراً أن أوزجان لم يعد يرى أي شخص في العائلة بسبب تأثير زوجته عليه، مشيراً إلى أنه بحاجة إلى المساعدة النفسية لإعادة تقييم موقفه.

يذكر أن هذا الخلافات والأزمات العائلية بدأت عندما قرر أوزجان دنيز إنهاء شراكته في شركة “دنيز فيلم”، التي كانت تجمعه بأفراد من عائلته، ثم قام بنشر منشور عبر حسابه على إنستغرام أعلن فيه بوضوح أن أسرته الوحيدة الآن هي زوجته سمر وابنه كوزاي بسبب تعرضه للأذى المالي والعاطفي من قبل أفراد عائلته.