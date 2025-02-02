أحمد السقا يشوّق الجمهور لـ”العتاولة 2″: اللي جاي ضرب نار!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر الفنان أحمد السقا، عبر حسابه الخاص على “إنستغرام”، صورة له شوّق بها جمهوره لمسلسله الجديد “العتاولة 2″، المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل.

جاءت صورة السقا في البوستر الفردي الدعائي لشخصيته “نصار”، والتي يجسدها في العمل؛ وعلق عليها بتعليق مثير كتب فيه قائلاً: “اللي فات دمار واللي جاي ضرب نار”، وكشفت هذه الكلمات عن تصاعد الأحداث في هذا الجزء الجديد، مما يجعل المتابعين في حالة من الترقب الشديد.

مسلسل “العتاولة 2” تصدر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وذلك بمجرد طرح البوسترات الفردية لأبطال المسلسل، المقرر طرحه ضمن موسم دراما رمضان 2025.

مسلسل “العتاولة 2” من بطولة أحمد السقا وطارق لطفي وباسم سمرة ومصطفى أبو سريع ومريم الجندي ونسرين أمين ومي القاضي وفيفي عبده وزينة وهدى الإتربي من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج أحمد خالد موسى.

وكانت قد طرأت بعض التغييرات على صناع وأبطال مسلسل “العتاولة” بداية من تغيير المؤلف بعد اعتذار مؤلف الجزء الأول هشام هلال عن عدم كتابة الجزء الثاني ليتم إسناد المهمة الى المؤلف مصطفى جمال هاشم.

وأيضًا تغيير عدد من الأبطال بغياب أبطال الجزء الأول وهم مي كساب وفريدة سيف النصر ونهى عابدين ومحمد التاجي وانضمام أبطال جدد وهم نسرين أمين وفيفي عبده وثراء جبيل.