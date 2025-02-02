طليق أصالة ينتقم منها ويحذف أغنيتها.. إليكم القصة كاملة!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي معلومات مغلوطة حول حذف أغنية “60 دقيقة حياة” للنجمة أصالة نصري عن اليوتيوب ومنصات الموسيقى، إلا أن الأغنية لم يتم حذفها عن صفحة أصالة الرسمية.

وأثارت صفحات لمحبي النجمة السورية جدلاً واسعاً بعد حديثهم عن حذف أغنيتها، متهمين طليقها المخرج المصري طارق العرياب بإقدامه على هذه الخطوة للانتقام منها، على خلفية تعليقها وتغزلها بزوجها العراقي حسن فايق بعد فوزها بجائزة الفنانة المفضلة في حفل joy awards، حيث لا تزال نسخة أخرى من الأغنية على صفحة أصالة وقد تم رفعها قبل عامين وحققت أكثر من 3 مليون مشاهدة فقط.

وبالرغم من الضجة التي رافقت هذا الخبر غير المؤكد، تجاهلت أصالة ما ينشر وحرصت على الترويج لحفلها في قطر عبر صفحتها على موقع “اكس” وكتبت على صورها “بقطر عندي أحلى وأغلى الذكريات بين الموسيقى وأهل غاليين وأصحاب قراب بقطر كل سهره بتكون أحلى من أحلى سهره واليوم بقطر رح نتلاقى أنا وحبايبي أدعو لي”.

وجاءت أنباء حذف الأغنية واتهام العريان يقيامه بذلك بعدما حققت الأغنية أكثر من 200 مليون مشاهدة خلال 9 سنوات من طرحها. إذ طرحت ضمن ألبوم يحمل نفس الاسم في عام 2015، وهو ما أثار التساؤلات وجدلاً كبيراً بين محبيها.

وكان الملحن الراحل محمد رحيم الذي توفي في نوفمبر الماضي قد احتفل بنجاح أغنيته بصورة عبر حسابه على موقع X في آب (أغسطس) 2024 عن تحقيق الأغنية 200 مليون مشاهدة وكتب “على قد ما اشتغلنا أعمال قليلة أنا وصولا، لكن بجد استمتعت بالشغل معاها وهي فعلا إنسانة وفنانة استثنائية وبحبها من قلبي وإن شاء الله يتكرر التعاون بيننا ومبروك 200 مليون مشاهدة 60 دقيقة حياة، وطبعًا كلمات باسم عادل مهندس صوت هاني محروس”.