أحمد سعد يقلد عمرو دياب مجددًا.. والجمهور يعلّق!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر الفنان أحمد سعد عبر حسابه الخاص على “إنستغرام” مقطع فيديو كشف خلاله عن مفاجأة حول أغنيته الأخيرة “أنا مشيت”، حيث كشف عن كوبليه حصري لم يُطرح ضمن الأغنية وذلك خلال لقاء جمعه مع الشاعر تامر حسين والملحن عزيز الشافعي.

وظهر سعد على طريقة النجم عمرو دياب وهو يغني الكوبليه المحذوف، مما أثار تفاعلًا واسعًا بين جمهوره،وأثنوا على طريقته في الترويج لعمله الجديد وتقليده للهضبة. وعلق على مقطع الفيديو قائلاً: “كوبليه حصري من أغنية أنا مشيت”.

يأتي هذا الفيديو في إطار الترويج لأحدث ألبومات أحمد سعد بعنوان “حبايبنا”، والذي يضم تسع أغنيات متنوعة، تعاون فيها مع نخبة من الشعراء والملحنين والموزعين، من بينهم تامر حسين، عزيز الشافعي، مدين، نادر عبد الله، وأدهم معتز، ويضم مجموعة متنوعة من الأغاني التي قدمها سعد بأساليب موسيقية مختلفة.

كان أحمد سعد قد حل بصحبة فريق عمل ألبومه الجديد “حبايبنا”، ضيوفًا على برنامج “الحكاية” الذي يقدمه الاعلامي عمرو أديب، على قناة mbc مصر، حيث رد على انتقادات إطلالته الأخيرة التي أثار بها جدلًا واسعًا في حفل “Joy awards”، الذي أُقيم بالمملكة العربية السعودية.

قال سعد: “اعتذرت لما لبست الحلق وساعات بنعمل هفوات غصب عننا، الحاجات دي ملهاش علاقة بالرجولة لكن ليها علاقة بالذكورة وأنا من الناس اللي متحبش تتقيم بالحاجات دي، أنا اعتذرت إني لبست الحلق لأن الناس أما شافته انتقدته كتير جدًا”.

أضاف: “الناس قالوا كل شوية هيطلع يعتذر أه هطلع كل شوية أعتذر، أنا عايش وسط ناس اللي يرفضوه أرفضه واللي يقبلوه أقبله لكن في هفوات بتحصل عادي”.