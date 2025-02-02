مي عز الدين تكشف الاسم الجديد لمسلسلها في رمضان!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة مي عز الدين، عبر خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الخاص بـ”إنستغرام” صورة كشفت من خلالها تغيير اسم مسلسلها الرمضاني “الحب كله” الذي يشاركها في بطولته الفنان آسر ياسين، ليصبح “قلبي ومفتاحه”.

وكتبت مي في منشورها رسالة لجمهورها كشفت فيها عن تغيير اسم المسلسل حيث قالت: “نلقاكم على خير بإذن الله في قلبي ومفتاحه رمضان 2025، مع المخرج المبدع الأستاذ تامر محسن”.

ويشارك في بطولة مسلسل “قلبي ومفتاحه” عدد من نجوم الفن أبرزهم: آسر ياسين، ومي عز الدين، ودياب، وأشرف عبدالباقي، وأحمد خالد صالح، وميس حمدان، وسماء إبراهيم، وسارة عبد الرحمن، من تأليف تامر محسن ومها الوزير، وإخراج تامر محسن.

مسلسل “قلبي ومفتاحه” مكون من 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة حول مافيا تجارة العملة، ويجسّد النجم آسر ياسين فيه شخصية رجل أعمال مهم لكن يتورط في العديد من عمليات غسل الأموال وتجارة العملة، وتنشأ بينه وبين مي عز الدين علاقة حب تتكلّل بالزواج في تطور مشوّق للأحداث.