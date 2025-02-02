حمادة هلال يمازح “شياطين” المداح قبل رمضان!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شوّق الفنان حمادة هلال جمهوره للجزء الخامس من مسلسل “المداح” والذي يحمل اسم “المداح – أسطورة العهد”، المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2025، حيث فاجأ جمهوره بنشر بوسترات لشخصيات “الشياطين” في العمل، ظهروا خلالها بشكل مختلف وغريب.

ومازح هلال الشخصيات التي ظهرت في الصور التي نشرها عبر حسابه في “فيسبوك”، بتعليق ساخر قال فيه: “هي الناس دي ماشافتش حلم العمر ولا إيه”، في إشارة الى فيلمه الشهير “حلم العمر”، الذي جسد فيه شخصية ملاكم، مما أثار تفاعلًا واسعًا بين متابعيه.

ويشهد العمل هذا العام انضمام نجوم جدد، من بينهم غادة عادل، خالد الصاوي، ومي كساب، الى جانب أبطال المواسم السابقة، وعلى رأسهم خالد سرحان، هبة مجدي، ودنيا عبدالعزيز.

المسلسل من تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج، ويضم نخبة من الفنانين، منهم: يسرا اللوزي، تامر شلتوت، وغيرهما.

كانت قناة “Mbc مصر” قد نشرت، بوسترات منفردة لأبطال المسلسل عبر صفحتها الرسمية على “إنستغرام”، وهم: حمادة هلال، غادة عادل، خالد الصاوي، أحمد بدير، خالد سرحان، هبة مجدي، يسرا اللوزي، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن محيي الدين، محمد علي رزق، تامر شلتوت، حسني شتا، وآخرون، وظهر خلالها الكثير منهم بملامح مختلفة وشخصياتٍ غريبة.