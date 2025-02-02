كواليس أزمة مسلسل غادة عبد الرازق.. لماذا انسحب النجوم؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يبدو أن أسباب انسحاب عدد من الفنانين من مسلسل “شباب امرأة” الذي من المفترض أن تخوض به الفنانة غادة عبد الرازق سباق الدراما الرمضاني تعود الى طلب بطلة المسلسل تكثيف تصوير مشاهدها أولاً وأن تكون في بداية اليوم حتى لا تظل في لوكيشن التصوير وقتاً طويلاً الأمر الذي اعترض عليه عدد من النجوم المشاركين في العمل وانسحاب بعضهم من المشاركة فيه.

كان مسلسل “شباب امرأة” قد واجه أزمات كثيرة خلال الأيام الماضية بسبب اعتذار عدد من الفنانين المشاركين في العمل، بدأت بالفنانة عبير صبري، ثم تبعتها بأيام الفنانة رحاب الجمل، وأخيراً الفنان أحمد فتحي، الأمر الذي دفع الشركة المنتجة لاتخاذ قرار توقف التصوير، حتى يتم التعاقد مع فنانين آخرين وتسكينهم في نفس الأدوار.

“شباب امرأة” يشارك في بطولته كل من محمود حافظ ويوسف عمر، جوري بكر ومحمد محمود وداليا شوقي وبعض الفنانين الشباب، والعمل من إخراج أحمد حسن وتأليف محمد سليمان عبدالملك.