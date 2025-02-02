فنانة شهيرة تثير الجدل بما قالته عن برنامج رامز جلال

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال حلولها ضيفة على برنامج “مع نزار”، الذي يقدمه الإعلامي العراقي نزار الفارس على القناة الرابعة العراقية، تحدثت الفنانة نهال عنبر عن وقوعها ضحية في أحد مقالب رامز جلال، كاشفة عن مفاجأة حول الاتفاق على أجر الظهور في البرنامج.

قالت نهال: “أجري مع رامز جلال مكنش كبير، لأن أنا مكنتش عارفة فمتفقتش على الرقم اللي المفروض اتفق عليه، أنا قلت لهم بس خلاص الموضوع خلص، مابحبش أوي أتكلم في الفلوس، أنا بعلق بس، قلت لهم لو أعرف هيبقى رقم تاني غير الرقم دا، دا رقم برنامج عادي”.

تابعت: “حسام ابني كان معايا، وقالي الرقم بتاع رامز غير كده خالص، إحنا الأجر اللي خدناه على إنه برنامج عادي، لأن هو فيه مخاطرة، أنا وأنت قاعدين كده، غير بقى لما تبقى في شقلبظات ويمخمضوني في الغسالة، دا لولا إن أنا رياضية”.

وعن الرقم تحديدًا، قالت نهال عنبر: “أكثر من 5 آلاف دولار، ومش هقول كم، بيدوا أكتر”.

وكانت نهال عنبر قد وقعت في مقلب “رامز نيفر إند” الذي عُرض في رمضان 2023.