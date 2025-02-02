نجوم الفن يساندون مصطفى شعبان في وداع شقيقه!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر عدد من نجوم الفن عبر صفحاتهم الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، كلمات مواساة للفنان مصطفى شعبان في وفاة شقيقه الأصغر، ماجد، الذي وافته المنية صباح أمس (الجمعة)، إثر تعرضه لسكتةٍ قلبية، نتجت عن هبوطٍ حاد في الدورة الدموية.

فكتبت الفنانة رنا سماحة عبر صفحتها الشخصية على “فيس بوك” منشوراً قالت فيه: “كده يا ماجد؟ بدري أوي يا غالي بدري، طب كنت استنى أرجع عشان أودعك يا ماجد. إنا لله وإنا إليه راجعون، يا وجع القلب، يا رب صبرنا.. كنت أطيب من الدنيا يا ماجد والله”.

وقدم الفنان تامر عبد المنعم تعازيه عبر حسابه الخاص على “فيسبوك”، إذ قال في منشور له: “خالص عزائي للنجم الكبير والصديق العزيز الفنان مصطفى شعبان في وفاة شقيقه المغفور له بإذن الله ماجد. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

ونعى الفنان عصام السقا الراحل من خلال تعليقٍ على النعي الذي شاركه مصطفى شعبان، حيث كتب معلقاً: “ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته. ربنا يرحمك يا ماجد، البقاء لله”.

علق الفنان محمد علي رزق على منشور مصطفى، معربًا عن حزنه قائلاً: “لا حول ولا قوة إلا بالله. البقاء لله يا حبيبي، ربنا يرحمه ويجعله من أهل الجنة ويصبر قلوبكم يا رب”.

وكان مصطفى شعبان قد أعلن عن وفاة شقيقه الأصغر ماجد عبر صفحته الشخصية على “فيسبوك”، إذ نشر رسالة مؤثرة قال فيها: “بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، أنعى شقيقي الأصغر والغالي ماجد الذي انتقل الى رحمة الله تعالى. أسأل الله أن يغفر له، ويرحمه، ويوسّع مدخله، ويجعله من أهل الفردوس الأعلى. اللهم اجبر قلوبنا على فراقه، وارزقنا الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وقد تفاعل العديد من المتابعين مع هذا الخبر الحزين، مقدمين تعازيهم للفنان مصطفى شعبان وعائلته، ومتمنين للراحل الرحمة والمغفرة.