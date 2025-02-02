وائل كفوري حديث السوشيال بعد ظهوره مع محمد عبده.. ديو للتاريخ!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تصدّر النجم اللبناني وائل كفوري عناوين الأخبار بعد ظهوره المفاجئ إلى جانب فنان العرب محمد عبده على مسرح محمد عبده أرينا في الرياض، حيث قدّما معًا دويتو غنائي لأغنية “أبعاد” في لحظة استثنائية أشعلت المسرح وألهبت حماس الجمهور. وسرعان ما انتشرت مقاطع الفيديو الخاصة بالعرض على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر عشاق النجمين عن إعجابهم بالأداء المتناغم الذي جمع اثنين من عمالقة الطرب العربي.

وقد استقبل محمد عبده وائل كفوري بحفاوة لافتة، معبّرًا عن تقديره الكبير له، مستعيدًا ذكرياته مع أول ظهور لكفوري في جونية بنهاية التسعينيات، وقال عنه: “هذا الصوت جوهرة حقيقية ويُبشّر بنجم قادم بقوة”. ولاقى هذا التقدير تفاعلًا واسعًا من الجمهور، حيث أشاد المتابعون بالتقدير المتبادل بين النجمين والتاريخ الفني العريق الذي يجمعهما.

وعلى خشبة المسرح، بدا الانسجام واضحًا بين محمد عبده ووائل كفوري، حيث أبدعا في تقديم الأغنية بروح جديدة، فحملت مزيجًا بين الخبرة الموسيقية الطويلة لمحمد عبده والأداء القوي والمميز لوائل كفوري. تفاعل الجمهور بشكل كبير مع اللحظة، فيما اجتاحت الفيديوهات مواقع التواصل، محققة مشاهدات قياسية وتعليقات امتدحت الأداء الاستثنائي للكفوري في الأغنية الخليجية، وقدرته على إضفاء بصمته الخاصة عليها دون المساس بروحها الأصلية.

وقد وصف الجمهور هذه الليلة بأنها “تاريخية”، حيث جمعت بين الأصالة والتجديد في مشهد فني نادر جمع اثنين من كبار النجوم العرب، مؤكدين أن الدويتو الذي قدّمه كفوري وعبده هو واحد من أهم اللحظات الفنية التي شهدها المسرح هذا العام.