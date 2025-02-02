شكرا لقرائتكم خبر عن قبل عرض مسلسل شهادة معاملة أطفال لـ هنيدي.. أبرز المحامين في الدراما المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض النجم محمد هنيدي موسم رمضان 2025، من خلال مسلسل شهادة معاملة أطفال، الذى يعرض على شاشات المتحدة ومنصة Watch it، ويجسد هنيدي شخصية محامي شرير يلعب بالبيضة والحجر، وهي شخصية تواجه العديد من المواقف الكوميدية والمفارقات الطريفة، وهناك الكثير من النجوم الذين جسدوا شخصية المحامى في الدراما سواء بشكلها الانتهازى أو بشكله المحترم أو بطريقة كوميدية.

محمد ثروت

جسد الفنان محمد ثروت شخصية المحامي في مسلسل فاتن أمل حربى بطولة النجمة نيللي كريم، حيث تولي قضايا ضد زوجها والدفاع عن حقوقها وحقوق أولادها في المحكمة، ورغم أن المسلسل جاداً في تناول القضية إلا أن شخصية محمد ثروت اتسمت باملواقف الكوميدية.

دياب

دياب في مسلسل أيوب بطولة مصطفى شعبان، حيث ظهر فى دور "منصور"، المحامى، الذى يستخدم كل الطرق الملتوية لتحقيق أغراضه، فأحيانًا يستعين ببعض الشهود الزور فى المحكمة ليكسب قضية ما، كما يستخدم أساليب التزوير بمعاونة زوجته «آيتن عامر»، للحصول على منزل «أيوب» مصطفى شعبان، كما ساهم فى سجن «هنا الزاهد»، والتى تقدم شخصية «أسماء».

سامي مغاوري

ظهر الفنان سامى مغاورى فى مسلسل "رحيم"، للنجم ياسر جلال فى دور محامى فاسد يدعى «سامى عوض»، ليس له ولاء لموكليه، بل أنه يبيع واحد للآخر، حيث إنه كان محامى «رحيم»، وهى الشخصية التى يلعبها بطل الحلقات، ثم يغدر به ويبيعه لأعدائه بمجرد دخوله السجن.

ليلى علوي

قدمت الفنانة ليلى علوي دور محامية في مسلسل "هي ودافنشي"، وظهرت في المسلسل وهي تترافع في المحكمة، في قضية حيازة المخدرات، والتي اتسمت بالذكاء الكبير حيث استخدمت حيلة ذكية أمام المحكمة لإثبات براءة موكلها، من خلال التشكيك في محضر الضبط.

غادة عادل

قدمت الفنانة غادة عادل دور المحامية "نهى" في مسلسل "الميزان"، والتي تواجه العديد من القضايا داخل المجتمع، حتى تكتشف أن زوجها متورط في بعض القضايا، فيحدث بينهما مشادة تنتهي بطلبها الطلاق، ليتم الطلاق بينها وبين زوجها ثم يقوم بأخذ ابنها، وتحاول العثور عليهما، وتستعين بأحد الشخصيات في المسلسل والذي يقوم بمعرفة مكان الطفل.

آسر ياسين وأحمد داود وصبا مبارك

جسد النجوم آسر ياسين وأحمد داود وصبا مبارك، دور المحاميين في مسلسل "سوتس"، حيث تناول العمل قصة آدم والذي يتحول عن طريق الصدفة إلى محامي في شركة محاماة كبيرة حينما يكشف سره للمحامي زين، ومعا يتولى الثنائي العديد من القضايا الشائكة.