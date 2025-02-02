خاص وبالفيديو - باسم ياخور : السوريون تعبوا بما فيه الكفاية .. شيماء سبت : شعب لبنان كله ذوق

ميرنا وليد - بيروت - استكمالاً للقاءات التي أجرتها سفيرة الإعلام الهادف الإعلامية هلا المر على السجادة الخزامية في مهرجان "جوائز صناع الترفيه"(Joy Awards) في نسخته الخامسة من قلب العاصمة السعودية الرياض، نورد لكم اليوم لقاءات مع الممثل السوري باسم ياخور والممثلة والمنتجة البحرينية شيماء سبت والممثل اللبناني شادي حداد.



وكانت قد قدمت الهيئة العامة للترفيه (GEA) في المملكة العربية السعودية، هذا الحدث الفني الرائع في ليلة إستثنائية شهدت حضور معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية والعديد من النجوم والنجمات من لبنان والعالم أجمع.

