شكرا لقرائتكم خبر عن البطولات النسائية تسيطر على دراما رمضان 2025 برعاية الشركة المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوع كبير يشهده الموسم الرمضاني المقبل 2025، الذي يفصلنا عنه أقل من شهر، حيث يتنافس خلاله 20 عملاً دراميًا مختلفا، ولا يقتصر التنوع في تلك الأعمال على التصنيف فقط، ما بين الكوميدي أو الاجتماعي أو الصعيدي أو الفانتاريا، إنما هناك تنوع أيضًا في إسناد بطولة تلك الأعمال لعدد من الفنانين المتنوعين ما بين النجوم الكبار أو الشباب، كما تظهر البطولات النسائية بقوة خلال هذا الموسم سواء من خلال إسناد بعض تلك الأعمال إلى عدد من النجمات الكبار، أو من خلال البطولات الجماعية.

وفي السطور التالية نستعرض لكن البطولات النسائية في دراما رمضان 2025:

ياسمين عبد العزيز

تقوم النجمة ياسمين عبد العزيز ببطولة مسلسل "وتقابل حبيب"، الذي تدور أحداثه حول سيدة ثرية تكتشف خيانة زوجها لها والزواج عليها، فتنفصل عنه، وفى نفس الوقت تخوض قصة حب شائكة، فتعيش بعد ذلك في صراعات عاطفية، ويشاركها بطولته: كريم فهمى، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، بسنت شوقى، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، انجى كيوان، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدى هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى وإنتاج شركة سينرجى.

ريهام حجاج

بينما تقدم الفنانة ريهام حجاج مسلسل "أثينا"، الذي يتناول عالم الدارك ويب والجرائم التي يتسبب فيها، من خلال ريهام صبري التي تترك عملها كمراسلة صحفية وتعمل في التحقيقات وتكتشف محاولة شقيقتها الانتحار عبر الدارك ويب، ويشاركها بطولة المسلسل سوسن بدر، أحمد مجدي، نبيل عيسى، محمود قابيل، سلوى محمد علي، جنا الأشقر، وغيرهم، تأليف: محمد ناير، وإخراج: يحيى إسماعيل.

أمينة خليل

أما النجمة أمينة خليل تشارك في الماراثون الرمضاني المقبل 2025 بمسلسل "لام شمسية"، الذي تتناول من خلاله قضية التحرش الجنس بالأطفال وضرورة التوعية بهذا الأمر، والعمل من تأليف : ورشة سرد مريم ناعوم، وإخراج: كريم الشناوي، وإنتاج ميديا هب – سعدي جوهر، ويشاركها البطولة أحمد السعدني، محمد شاهين، يسرا اللوزي، ثراء جبيل، صفاء الطوخي.

روجينا

بينما تقوم الفنانة روجينا ببطولة مسلسل حسبة عمري، الذي يسلط الضوء على حقوق المرأة بعد الطلاق، من خلال سوسن التي تنفصل عن زوجها بعد 20 سنة زواج، لتطالب سوسن بحق الكد والسعاية بالحصول على نصف ممتلكات زوجه، وهو من تأليف: محمود عزت، وإخراج: مي ممدوح، إنتاج هاني عبد الله.

دنيا سمير غانم

كما تشارك دنيا سمير غانم في الماراثون المقبل من خلال مسلسل "عايشة الدور"، تأليف: أحمد الجندي – كريم يوسف، وإخراج: أحمد الجندي، وإنتاج أحمد السبكي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي حول عائشة التي تتفرغ لتربية أولادها بعد انفصالها عن زوجها، ولكنها تبدأ في الشعور برتابة الحياة، لتجد فرصة قدرية للعودة إلى الجامعة واستعادة حياتها والشعور بالحب من جديد.

نيللي وروبي وكندة وجيهان

إلى جانب عدد من الأعمال الدرامية التي تعتمد على البطولة الجماعية، وتشارك عدد من النجمات في بطولتها، أبرزها مسلسل "إخواتي"، الذي تقوم ببطولته النجمة نيللي كريم، بمشاركة كل من: كندة علوش ووروبي وجيهان الشماشرجي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعى حول أربع شقيقات يتعرض زوج إحداهن للقتل وبسبب أمر ما يتم التحقيق في لغز مقتل الزوج ليتم الكشف عن العديد من المفاجآت الصادمة.

إيمي سمير غانم

وتعود النجمة إيمي سمير غانم إلى الدراما الرمضانية مجددا من خلال مسلسل عقبال عندكوا الذي يجمعها بزوجها الفنان حسن الرداد، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعى حول أربع شقيقات يتعرض زوج إحداهن للقتل وبسبب أمر ما يتم التحقيق في لغزء مقتل الزوج ليتم الكشف عن العديد من المفاجآت الصادمة

دينا الشربيني

كما تقوم النجمة دينا الشربيني ببطولة مسلسل "كامل العدد 3"، بعد النجاح الكبير الذي حققته خلال الجزئين الأول والثاني بمشاركة الفنان شريف سلامة، والذي تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي حول علاقتهما وأبنائهما ببعضهما البعض.

مي عز الدين

أما الفنانة مي عز الدين تشارك في الماراثون الرمضاني المقبل من خلال مسلسل قلبي ومفتاحه مع النجم آسر ياسين، وهو من تأليف تامر محسن، مها الوزير، وإخراج تامر محسن، وإنتاج شركة ميديا هب - سعدي جوهر، ويشارك في بطولته محمد دياب، أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم، عايدة رياض وعدد آخر من الفنانين، ومدير التصويرهيثم حسنى.

ريهام عبد الغفور

بينما تشارك النجمة ريهام عبد الغفور في بطولة مسلسل ظلم المصطبة، إلى جانب النجم إياد نصار، وهو من تأليف: أحمد فوزي صالح، وإخراج: هاني خليفة، وإنتاج united studios، ويشارك في بطولته أيضا: فتحي عبد الوهاب، بسمة، أحمد عزمي، ضيوف الشرف: محمد دياب، أحمد فهيم.



أمينة خليل لام شمسية



إيمي سمير غانم عقبال عندكوا



حسبة عمري



دينا الشربيني كامل العدد 3



ريهام عبد الغفور ظلم المصطبة



عايشة الدور



مي عز الدين قلبي ومفتاحه



نيللي كريم إخواتي



ياسمين عبد العزيز وتقابل حبيب



روبي إخواتي



كندة علوش إخواتي