شكرا لقرائتكم خبر عن الفرقة القومية تحيى حفلاً لأغاني عبد الوهاب الليلة على مسرح معهد الموسيقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقيم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلاً للفرقة القومية للموسيقي العربية بقيادة المايسترو حازم القصبجي بعنوان "وهابيات" لأجمل أغانى موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، يحيها نجوم الأوبرا منهم آيه عبد الله وريم كمال وأحمد عبد الكريم وسامح منير، وذلك على مسرح معهد الموسيقى العربية، وكانت قد كشفت الأوبرا نفاد تذاكر هذا الحفل منذ عدة أيام.



وهابيات

يذكر أن الفرقة القومية العربية للموسيقى تأسست عام 1989 بهدف جمع التراث الموسيقى والغنائي العربي وإعادة تقديمه بأسلوب أكاديمي وعلمي متطور حتى تتمكن الأجيال الجديدة من التعرف على تراثنا الموسيقى العربي للحفاظ عليه من الاندثار.