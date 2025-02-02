شكرا لقرائتكم خبر عن الأوبرا تحتفل بذكرى أم كلثوم وعيد الحب وشهر شعبان خلال شهر فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد عددًا من الاحتفالات خلال شهر فبراير تشهد فيها تنوعا مميزا يناسب جميع الاذواق والأعمار، و"الخليج 365" يستعرض جدول هذه الحفلات حتى تختار منها ما يناسبك

إنشاد دينى

تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد احتفالية لفرقة الإنشاد الدينى بمناسبة شهر شعبان، وذلك فى الثامنة الخميس 6 فبراير على مسرح معهد الموسيقى العربية قيادة المايسترو عمر فرحات، بمشاركة الفنانين، سماح عباس، أمنية سمير، حسام صقر، أحمد العمرى، محمد عبد الحميد، طه حسين، فارس عبد العال، وائل سراج

مروة ناجى

كما تحيى المطربة مروة ناجى حفلاً غنائيًا ضمن حفلات عيد الحب، ومن المقرر أن يقام الحفل يوم الخميس الموافق 13 فبراير على مسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، تحت قيادة المايسترو أحمد عامر وتقدم مروة ناجى خلال الحفل باقة مميزة من أغانيها الخاصة وبعض أغانى نجوم الزمن الجميل التى تتميز بها مثل أغانى وردة وأغانى الموسيقار بليغ حمدى.

كلثوميات

أيضًا هناك حفل "كلثوميات"، يوم 9 فبراير على مسرح معهد الموسيقى العربية فى تمام الساعة الثامنة مساءً، ويغنى بالحفل مجموعة من نجوم الأوبرا منهم نهاد فتحى وأسماء كمال تحت قادة المايسترو صلاح غباشى، ويتضمن البرنامج عددًا من أشهر أعمال أم كلثوم التى تعاونت خلالها مع كبار الملحنين.

فرقة الموسيقى للتراث

وهناك حفل لفرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو د محمد الموجى والتى تحيى فيها الفرقة الذكرى الخمسين لكوكب الشرق ام كلثوم الذى سيقام يوم 16فبراير على مسرح معهد الموسيقى العربية فى تمام الساعة الثامنة مساءً، ويغنى بالحفل مجموعة من نجوم الأوبرا منهم انغام مصطفى وحنان الخولى وأسماء كمال ورضوى سعيد، ويتضمن البرنامج عددًا من أشهر أعمال أم كلثوم التى تعاونت خلالها مع كبار الملحنين