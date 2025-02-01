شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء أعمال لجنة قراءة مشروعات مسابقة ذاكرة المكان ضمن مهرجان الإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

اختتمت اليوم لجنة قراءة المشروعات أعمالها لاختيار المشروعات المقدمة من أبناء مدن القناة للاشتراك في مسابقة دعم مشروعات الأفلام ضمن ورشة "ذاكرة المكان" التي تُقام على هامش الدورة السادسة والعشرين لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة.

وتستمر فعاليات الورشة خلال أيام المهرجان، على أن يتم الإعلان عن الفائزين في ختام المهرجان، وتُقدَّم الجوائز بدعم من هيئة التنسيق الحضاري وشركة الإسماعيلية.

وقد تشكّلت لجنة اختيار المشروعات من أحمد عزت وأحمد نبيل وسمر طاهر.

وتدير الورشة المخرجة تغريد العصفوري، بينما يتولى الباحث محمد يحيى وغدير عزت مهام التنسيق.

يذكر أن المهرجان يقيمه المركز القومي للسينما سنوياً، ويُعد مهرجان الإسماعيلية الدولي، الذي انطلقت أولى دوراته عام 1991، واحدًا من أعرق المهرجانات السينمائية في المنطقة، حيث يتميز بتركيزه على الأفلام التسجيلية والقصيرة، مما يجعله منصة بارزة للأعمال ذات الطابع الفني المتميز، وداعمًا رئيسيًا للمواهب الجديدة في مجال السينما.



