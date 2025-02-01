شكرا لقرائتكم خبر عن واتشات تزيح الستار عن البوستر الرسمى لمسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت منصة واتشات الرقمية البوستر الرسمى لمسلسل حكيم باشا، بطولة النجم مصطفى شعبان، المقرر عرضه في رمضان 2025، من تأليف محمد الشواف، وإخراج أحمد خالد أمين، إنتاج سينرجى، حيث تصدر أبطال المسلسل البوستر الدعائى الرسمي للعمل الذى تدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة.

مسلسل حكيم باشا

ويتعاون مصطفى شعبان مع المؤلف محمد الشواف للعام الثالث على التوالى في "حكيم باشا" بعدما قدما سوياً مسلسلي "المعلم" بمشاركة سهر الصايغ في شهر رمضان الماضي، وسبق أن تعاونا للمرة الأولى في مسلسل "بابا المجال" بمشاركة: سهر الصايغ ونسرين أمين ورياض الخولي وسوسن بدر في رمضان 2023، في حين يعمل مصطفى شعبان مع المخرج أحمد خالد أمين للمرة الأولى.

قدم مصطفى شعبان في رمضان الماضى مسلسل "المعلم"، وشارك في بطولته: سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسي، أحمد عبد الله محمود، أسامة الهادي، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، والطفل جان رامز، والعمل من تأليف محمد الشواف، وإخراج مرقس عادل.

