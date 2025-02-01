شكرا لقرائتكم خبر عن طرح البوستر الرسمى لمسلسل حسبة عمرى للفنانة روجينا فى رمضان 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت watch it عن البوستر الرسمي لمسلسل حسبة عمرى بطولة النجمة روجينا، المقرر عرضه عبر منصتها في موسم دراما رمضان 2025.

مسلسل "حسبة عمرى" يُعرض في موسم رمضان 2025، وهو من بطولة روجينا محمد رضوان وعمرو عبد الجليل وعلى الطيب ومحمود البزاوي، وهو من تأليف محمود عزت وإخراج مي ممدوح.

يشار إلى أن روجينا قدمت آخر أعمالها مسلسل سر إلهى مكون من 15 حلقة، وعرض لأول مرة فى شهر رمضان الماضى 2024، والعمل من بطولة النجمة روجينا، أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.



