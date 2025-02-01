شكرا لقرائتكم خبر عن Watch it تكشف عن البروستر الرسمى لمسلسل ولاد الشمس.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت منصة واتش ات الرقمية البوستر الرسمي لمسلسل ولاد الشمس بطولة أحمد مالك وطه دسوقى ومحمود حميدة، المقرر عرضه في رمضان المقبل، من اخراج شادى عبد السلام، وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث تصدر حميدة ومالك ودسوقى البوستر الرئيس للعمل .



ويظهر الفنان محمود حميدة بشخصية "مجدى" صاحب دار أيتام ضمن أحداث مسلسل ولاد الشمس، حيث يشرف مجدى على ولعة (أحمد مالك) ومفتاح (طه دسوقى) اللذان نشآ فى الدار ويقودهما للعمل فى السرقة حتى تنشأ بينهما صراعات كبيرة.

مسلسل ولاد الشمس