شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو عبد الجليل بشكل كوميدى فى التيزر الدعائى لمسلسل حسبة عمرى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روجت منصة watch it للفنان عمرو عبد الجليل من خلال التيزر الدعائى لمسلسل حسبة عمرى بطولة النجمة روجينا، والمقرر عرضه في رمضان المقبل، من إخراج مى ممدوح، ويشارك في بطولته كل من: محمد رضوان وآخرين، وظهر عبد الجليل بشكل كوميدى خلال احداث التيزر، إذ لاقى استحسان الجمهور على الشخصية التي يقدمها عبد الجليل.

مسلسل "حسبة عمرى" يُعرض في موسم رمضان 2025، وهو من بطولة روجينا محمد رضوان وعمرو عبد الجليل وعلى الطيب ومحمود البزاوي، وهو من تأليف محمود عزت وإخراج مي ممدوح.

يشار إلى أن روجينا قدمت آخر أعمالها مسلسل سر إلهى مكون من 15 حلقة، وعرض لأول مرة فى شهر رمضان الماضى 2024، والعمل من بطولة النجمة روجينا، أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.

