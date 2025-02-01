شكرا لقرائتكم خبر عن Watch it تروج للفنانة يسرا اللوزى فى مسلسل لام شمسية .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت منصة watch it التيزر الدعائى للفنانة يسرا اللوزى ضمن أحداث مسلسل لام شمسية، بطولة النجوم أمينة خليل وأحمد السعدنى ومحمد شاهين، والمقرر عرضه في رمضان المقبل 2025، من إخراج كريم الشناوى، وتأليف مريم ناعوم، وإنتاج ميديا هب سعدى – جوهر، وظهرت يسرا خلال التيزر حزينة ويبدو إنها في ورطة كبيرة.

مسلسل لام شمسية تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل وعدد آخر من الفنانين، ويناقش العمل قضية مهمة شغلت الرأي العام في السنوات الماضية، ألا وهي التعدي على الأطفال، حيث يتم طرح القضية في إطار اجتماعي توعوى.

وتنافس أمينة خليل بمسلسل لام شمسة في رمضان 2025 بعد غيابها عن 2024، حيث سجلت غيابها للمرة الأولى منذ 13 سنة، وتحديداً منذ مشاركتها في "طرف ثالث" الذي تم عرضه عام 2012، وتحرص أمينة بالتواجد في موسم رمضان من كل عام سواء بالمشاركة في بطولة عمل درامي، أو تتصدر بطولة مسلسل، آخرها "الهرشة السابعة" الذي تم عرضه في 2023.