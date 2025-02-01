شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسلات رمضان 2025.. watch it تكشف برومو حسبة عمرى لـ روجينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت منصة Watch it الرقمية برومو دعائيا للفنانة روجينا من بطولتها فى مسلسل حسبة عمري، والمقرر عرضه على شاشات المتحدة فى رمضان 2025، وكتبت المنصة عبر صفحتها على "فيس بوك": "حد شاف هند، مع النجمة روجينا فى مسلسل حسبة عمري فى رمضان 2025".

مسلسل "حسبة عمرى" يعرض في موسم رمضان 2025، وهو من بطولة روجينا محمد رضوان وعمرو عبد الجليل وعلى الطيب ومحمود البزاوي، وهو من تأليف محمود عزت وإخراج مي ممدوح.

يشار إلى أن روجينا قدمت آخر أعمالها مسلسل سر إلهى مكون من 15 حلقة، وعرض لأول مرة فى شهر رمضان الماضى 2024، والعمل من بطولة النجمة روجينا، أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.