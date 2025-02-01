شكرا لقرائتكم خبر عن فيلهارمونى دو باريس يستعد لإحياء الذكرى الـ50 لرحيل أم كلثوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت رعاية وزير الثقافة، الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد هنو، تستعد العاصمة الفرنسية باريس لاستضافة احتفالية استثنائية تقدمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد بمناسبة الذكرى الخمسين لرحيل كوكب الشرق أم كلثوم، وذلك فى الرابعة مساء الأحد 2 فبراير بالقاعة الكبرى Pierre Boulez لمسرح فيلهارموني دو باريس.

ويحيي الحفل نجمتا الأوبرا المصرية رحاب عمر وإيمان عبد الغني، بمصاحبة أوركسترا الموسيقى العربية بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام، في عرض يعيد إلى الأذهان روائع أم كلثوم وأمجادها الفنية الخالدة.

تأتي هذا الاحتفالية تقديرًا لمسيرة أم كلثوم الفنية العالمية، حيث سبق لها أن غنت في باريس قبل 58 عامًا، في عام 1967، خلال جولتها التاريخية لدعم المجهود الحربي المصري، واليوم، وبعد خمسة عقود على رحيلها، تعود أنغامها لتصدح مجددًا في عاصمة النور، تأكيدًا على مكانتها الفنية الراسخة عبر الأجيال.

يتم تنظيم الحفل بدعوة رسمية من مسرح فيلهارموني دو باريس، وتحت إشراف الأستاذة أماني سعيد، رئيس الإدارة المركزية للموسيقى العربية.

وقد شهد الحفل إقبالًا جماهيريًا كبيراً، حيث نفدت جميع التذاكر فور الإعلان عنه، مما دفع المسرح إلى فتح قائمة إنتظار للراغبين في الحضور، كما تقرر بث الحفل مباشرة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمسرح، لإتاحةً الفرصة لعشاق أم كلثوم حول العالم للاستمتاع بهذه الليلة التاريخية.