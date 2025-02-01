شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية غامضة وأسرار لسه هنكتشفها.. أمينة خليل تشوق الجمهور لمسلسل لام شمسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت منصة Watch it الرقمية برومو دعائى للنجمة أمينة خليل من مشاركتها فى مسلسل لام شمسية، والمقرر عرضه على شاشات المتحدة فى رمضان 2025، وكتبت المنصة عبر صفحتها على "فيس بوك": "حكاية غامضة وأسرار لسه هنكتشفها، مع النجمة أمينة خليل فى مسلسل لام شمسية فى رمضان 2025".

مسلسل لام شمسية تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، أسيل عمران، صفاء الطوخي، ياسمينا العبد، على البيلي وعدد آخر من الفنانين.

مسلسل لام شمسية يناقش قضية مهمة شغلت الرأي العام في السنوات الماضية، ألا وهي التعدي على الأطفال، حيث يتم طرح القضية في إطار اجتماعي توعوى.

وتنافس أمينة خليل بمسلسل لام شمسية في رمضان 2025 بعد غيابها عن 2024، حيث سجلت غيابها للمرة الأولى منذ 13 سنة، وتحديداً منذ مشاركتها في "طرف ثالث" الذي تم عرضه عام 2012، وتحرص أمينة بالتواجد في موسم رمضان من كل عام سواء بالمشاركة في بطولة عمل درامي، أو تتصدر بطولة مسلسل، آخرها "الهرشة السابعة" الذي تم عرضه في 2023.