شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسلات رمضان 2025.. watch it تكشف برومو لمحمد شاهين من مسلسل لام شمسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت منصة Watch it الرقمية برومو دعائيا للفنان محمد شاهين من بطولة فى مسلسل لام شمسية، والمقرر عرضه على شاشات المتحدة فى رمضان 2025، وكتبت المنصة عبر صفحتها على "فيس بوك": "يا ترى اللى بيوعد هيكون قد وعده؟ ده اللى هنعرفه، مع النجم محمد شاهين فى مسلسل لام شمسية فى رمضان 2025".



مسلسل لام شمسية تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل وعدد آخر من الفنانين، ويناقش العمل قضية مهمة شغلت الرأي العام في السنوات الماضية، ألا وهي التعدي على الأطفال، حيث يتم طرح القضية في إطار اجتماعي توعوى.

وتنافس أمينة خليل بمسلسل لام شمسة في رمضان 2025 بعد غيابها عن 2024، حيث سجلت غيابها للمرة الأولى منذ 13 سنة، وتحديداً منذ مشاركتها في "طرف ثالث" الذي تم عرضه عام 2012، وتحرص أمينة بالتواجد في موسم رمضان من كل عام سواء بالمشاركة في بطولة عمل درامي، أو تتصدر بطولة مسلسل، آخرها "الهرشة السابعة" الذي تم عرضه في 2023.