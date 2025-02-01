إطلاق العرض الترويجي لفيلم “The Last Crescendo” قبل النزال المنتظر بين بيترفبييف وبيفول ضمن موسم الرياض

أطلق معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA)، اليوم الفيلم الترويجي الجديد للمواجهة المرتقبة بين أرتور بيترفبييف ودميتري بيفول، والتي ستقام يوم السبت ٢٢ فبراير في الرياض،على لقب بطل العالم بلا منازع في الوزن الخفيف الثقيل. (http://www.instagram.com/p/DFfnONithjQ/)

يحمل النزال عنوان “The Last Crescendo” وهو الجزء الثاني من المواجهة الملحمية الأولى بينهما التي افتتحت موسم الرياض في أكتوبر الماضي، وانتهت بتتويج بيترفبييف كأول بطل بلا منازع في فئة الوزن الخفيف الثقيل منذ عام ٢٠٠٢، وأول بطل في حقبة الأحزمة الأربعة، بعد فوزه بقرار الأغلبية.

ولم تكن المواجهة الأولى بينهما مجرد صراع على اللقب، بل كانت معركة من أجل الإرث، حيث أسرت قلوب الجماهير حول العالم، وأثارت جدلاً واسعاً بين المشجعين الذين انقسموا حول من يستحق الفوز حقًا.

وزاد هذا الجدل من حدة الترقب للنزال القادم، وجاء هذا الإعلان الترويجي الجديد من BigTime Creative Shop ليأخذ المشاهدين في رحلة درامية منذ النزال الأول وحتى اليوم، عبر أداء موسيقي استثنائي، حيث لم تكتمل السمفونية بعد، ولا يزال هناك معركة أخيرة لحسم كل شيء: “The Last Crescendo”.

وبصوت المذيع الشهير مايكل بفر وبمشاركة بطلي النزال بيترفبييف وبيفول، يُقسم الإعلان إلى ثلاث مراحل تجسد مزيجًا من الدراما والعواطف والتعقيد، مما يأخذ الجماهير في رحلة مكثفة قبل الحدث الكبير الشهر المقبل. يعكس هذا العنوان ذروة الصراع ونهايته الحاسم، حيث ستكون هذه المواجهة هي الفاصل النهائي بين المقاتلين.

ويتصدر نزال “The Last Crescendo” بطاقة قتالية نارية تتضمن سبعة نزالات على ألقاب عالمية، من أبرزهادفاع بطل العالم للوزن الثقيل دانييل دوبوا عن لقبه أمام البطل السابق جوزيف باركر في الحدث الرئيسي المشترك ومواجهة زيلي زانغ ضد أغيت كاباييل على لقب الوزن الثقيل المؤقت للـWBC إضافة إلى نزال فيرجيل أورتيز جونيور ضد إسرائيل مادريموف على لقب الـWBC المؤقت في الوزن المتوسط الخفيف.

ومواجهة حمزة شيراز ضد كارلوس أداميس على لقب العالم للوزن المتوسط، ودفاع شاكور ستيفنسون عن لقب العالم للوزن الخفيف ضد فلويد شوفيلد، والنزال البريطاني بين جوشوا بواتسي وكالوم سميث على اللقب المؤقت للـWBO في الوزن الخفيف الثقيل.

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يذكر أن بطولةالعمل من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه: معالي المستشار تركي آل الشيخ، وأرتور بيترفبييف، دميتري بيفول، مايكل بفر.

ومن انتاج وكالة الإعلان: BigTime Creative Shop، حيث أشرف على إنتاجه المدير التنفيذي، محمد سحلي.والمدير الإبداعي، رايان عون. ومن إخراج آلان ماسفيرير، عبر شركة الإنتاج ProdCo، فيما ألف موسيقى العمل فيليب كا.