شكرا لقرائتكم خبر عن مي فاروق تواصل تألقها وتطرح "ميزني" من ألبومها الجديد "تاريخي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل النجمة مى فاروق تألقها وتقديمها أعمالها المميزة، التى بدأتها مع العام الجديد، وتجمع الأعمال بين الرومانسية الساحرة وصوتها الفريد، حيث قررت طرح أغنيات ألبومها الجديد وهو بعنوان "تاريخى" على فترات متقاربة، وطرحت الآن أغنيتها الثالثة علي اليوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو، وهى باسم "ميزنى"، من كلمات تامر حسين، وألحان تامر عاشور، وتوزيع موسيقى أحمد إبراهيم، وتريات سعيد كمال، وميكس وماستر أمير محروس.

كشفت النجمة مي فاروق على صفحاتها الخاصة، عبر السوشيال ميديا عن تفاصيل ألبومها الغنائي الجديد وهو بعنوان "تاريخي"، ونشرت صورة الـ cover وأوضحت أنه سيضم 9 أغنيات، كما شارك أيضًا الشاعر تامر حسين، والملحن مدين، بنشر صورة الـ cover على صفحاتهم الخاصة أيضًا، تفاعلاً معهما حيث إنهما من المشاركين فى أغنياته.

وتتعاون مي فاروق مع نخبة من الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين، وجاءت أغاني الألبوم كما يلي: "باركوا"، كلمات تامر حسين، ألحان مدين، توزيع أحمد عبد السلام. "سلطانة"، كلمات عبد الرحمن محمد، ألحان مدين، توزيع أحمد عبد السلام.. وهاتين الأغنيتين تم طرحهما فى بداية العام، ولاقى نجاحًا كبيرًا على اليوتيوب، وأيضًا على السوشيال ميديا، بالإضافة إلى أغنية "ميزني" التى طرحت اليوم.

وسوف يتم طرح باقى أغنيات الألبوم خلال القفترة المقبلة، وهم "كان نفسي أقابله"، كلمات تامر حسين، ألحان محمد النادي، توزيع يحيى يوسف، "اللي شافنا"، كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع هاني يعقوب، "بنات الخلق"، كلمات عبد الرحمن محمد، ألحان مدين، توزيع يحيى يوسف، "ضحكت فجأة"، كلمات تامر حسين، ألحان تامر عاشور، توزيع نادر حمدي، "تاريخي"، كلمات نادر عبد الله، ألحان مدين، توزيع يحيى يوسف، "أنا اللي مشيت"، كلمات تامر حسين، ألحان مدين، توزيع توما.

يبدو أن 2025 هو عام التحولات، بالنسبة لنجوم الغناء، عن طريق طرح الألبومات الغنائية، بعدما كان السائد هو طرح أغنيات السينجل، فقد تابع الجميع طرح ألبوم النجم أحمد سعد، لألبوم "حبيبنا" وتحقيقه أرقاما قياسية، فى الاستماع والمشاهدة، فى مصر والوطن العربى، وأيضا طرح النجم تامر عاشور لألبوم "ياه"، ومن المتوقع أن يحقق ألبوم النجمة مى فاروق "تاريخى" انتشارا كبيرا، فى مصر وأيضا فى الوطن العربى.

أغنية "ميزنى"، التى تم طرحها اليوم تحمل الطابع الرومانسى، وتنطق بمشاعر الحب الصادقة، وترجمتها مى بصوتها وأدائها المتميز، حيث انسجمت الموسيقى مع الكلمات والأداء بشكل رائع، لتخلق تجربة فنية متكاملة تصل إلى أذن وقلب المستمع بسهولة.. أغنية "ميزنى" كلماتها مليئة بالمشاعر الدافئة والرومانسية، حيث تقول في مطلعها: "ميزنى.. عن كل الناس عززنى.. حسسنى إن إنت عايزنى.. وان أنا فى حياتك غير.. إكسر لى.. الخوف واوعى توصل لى.. إن فراقك أحسن لى.. ده عشانك سيبت كتير".

يذكر أن الفنانة مي فاروق كانت قد طرحت منذ أيام أغنيتها الأولى من ألبومها الجديد "تاريخى" وكانت بعنوان "باركوا " كلمات تامر حسين وألحان مدين وتوزيع موسيقى أحمد عبد السلام، وإخراج باسم دوما، وأغنيتها الثانية "سلطانة " كلمات عبد الرحمن محمد، وألحان مدين، وتوزيع موسيقى أحمد عبد السلام، وإخراج الفنان محمد العمروسى، فى أول تجربة إخراجية له مع الأغنيات.