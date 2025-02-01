شكرا لقرائتكم خبر عن بين الصدمة والقلق على الابن.. صابرين تخطف الأنظار بمسلسل إقامة جبرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد الفنانة صابرين أحد أهم نجمات جيلها ممن يتمتعن بموهبة كبيرة تظهر مع كل دور تقدمه، وهو ما جعل دورها في مسلسل إقامة جبرية بمثابة تحد كبير أقدمت عليها مؤخرًا عبر شخصية الطبيب النفسى التي تقع في مشكلة خطيرة بعدما أحب ابنها مريضة عندها.

صعوبة الأمر لا تقف عند ذلك وإنما مع اكتشاف صابرين أن تلك الحبيبة قاتلة ومريضة نفسيًا، وبالتالى تعقدت الأمور أكثر حينما وقع ابنها فى حب تلك المريضة لتخشى عليه من مصير من سبقوه.

من أبرز المشاهد التى خطفت انتباه مشاهدى المسلسل مشهدها مع محمد الشرنوبى ولحظة تصريحها له بأن هنا الزاهد الذى يحبها هي من قتلت زوجها لتصطدم بتغير ابنها وقسوته الشديدة عليها وهو ما جعلها مصدومة للغاية فى مشهد ارتسمت فيه ملامح الصدمة مع الخوف على الابن الذى بات يطالب أمه بضرورة تركه وتحمل نتيجة تصرفاته.

مشهد الفنانة صابرين لم يكن الأول التى خطفت به الأنظار وإنما هناك مشاهد عديدة خلال المسلسل برزت فيها موهبتها الكبيرة النابعة من خبرتها الطويلة فى لعب أعقد الأدوار مثلما ظهر مع هنا الزاهد لحظة اكتشافها أنها قاتلة وأن زوجها لم ينتحر وإنما هي من قتلته.

مسلسل إقامة جبرية يعد أحدث أعمال watch it الأصلية، ومن بطولة هنا الزاهد، صابرين، محمد الشرنوبي، محمود البزاوي، ثراء جبيل، حازم إيهاب، عايدة رياض، لطيفة أحمد، وعدد آخر من الفنانين وضيف الشرف أحمد حاتم، ومن تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فراج، وتدور أحداثه، في إطار اجتماعى نفسى لا يخلو من التشويق.