شكرا لقرائتكم خبر عن نادر ناوي على إيه لفهد.. watch it تروج لمسلسل فهد البطل ببوستر لحمزة العيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روجت منصة watch it الإلكترونية لمسلسل فهد البطل، ونشرت عبر حسابها على "فيسبوك"، بوستر للفنان حمزة العيلي من أحداث العمل، مشيرة أنه يجسد شخصية نادر.

وعلقت المنصة على البوستر، قائلة: "يا ترى "نادر" ناوي على إيه لـ "فهد"؟ ، حمزة العيلي في مسلسل فهد البطل في رمضان على WATCHIT".

مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار شعبي مع خط درامى صعيدى، ويجسد أحمد العوضى شخصية فهد الشاب الصعيدى الذى يهرب من عائلته بسبب الظلم، وخلال الحلقات يسافر فهد إلى القاهرة ويعيش حياة جديدة لكنه يدخل فى صراعات جديدة.

وتضم قائمة أبطال مسلسل فهد البطل إلى جانب أحمد العوضي كلا من: ميرنا نور الدين، أحمد عبد العزيز، محمود البزاوى، لوسى، كارولين عزمى، يارا السكرى، عصام السقا، صفاء الطوخى، حجاج عبد العظيم، محسن منصور، حمزة العيلي، أحمد ماجد، عايدة رياض، صفوة، مصطفى حشيش، عايدة فهمى، مجدي بدر، محمد مهران، محمد صلاح آدم، محمد أبو داوود ومراد فكري صادق.