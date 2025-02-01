شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة الأوبرا: اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف المستحقات المالية لأسرة هاني عبد القادر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت الدكتورة لمياء زايد رئيس دار الأوبرا المصرية وجميع العاملين والفنانين الزميل هانى عبد القادر بالإدارة العامة للمراسم والبروتوكول.

وأكدت أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف المستحقات المالية لأسرته ودراسة دعمهم ورعايتهم بما يليق بجهوده التى قدمها طوال مدة خدمته، متابعة أن الأوبرا حققت مكانتها المميزة على الساحة الإبداعية بسبب إخلاص وتفانى جميع أبنائها من العاملين بمختلف إداراتها.

وأشارت إلى أن الموضوعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعى والخاصة بملابسات رحيله قيد التحقيق من الجهات المختصة.

وكان الدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة علق على واقعة انتحار الموظف، خلال تصريحات لـ ”الخليج 365”، مؤكدا أن الوزارة تحركت علي الفور وقامت بتشكيل لجنة للوقوف على ملابسات وفاة أحد موظفي دار الأوبرا المصرية.

وقال احمد هنو، إن الرسالة لا توضح أنه تعرض للظلم من جهة العمل، ولكن اللجنة سوف تقف على معرفة الأسباب المؤدية للوفاة، موضحا أن الموظف لم يتواصل قبل وفاته معه أو حتي مع مكتبه ولا يعلم أي شيء عن أي ظلم تعرض لها في مجال عمله.

وأعرب وزير الثقافة عن خالص تعازيه القلبية لأسرة الفقيد، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان، كما أكد أن الوزارة لن تدخر جهدًا في المتابعة وتقديم الدعم اللازم لأسرته.