شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مهندس الديكور محيى فهمي وتشييع جنازته غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى منذ قليل، مهندس الديكور محيى فهمى، حيث أعلنت ابنته نور خبر الوفاة وكتبت عبر حسابها على "فيس بوك": "لله ما أعطى ولله ما أخذ، إنا لله وإنا إليه راجعون.. ربنا استرد وديعته، أبويا مات، انتقل إلى رحمة الله الفنان محيي فهمى، نسألكم الدعاء".

وأعلنت عن موعد تشييع الجثمان، حيث قالت: "صلاة الجنازة غدًا عقب صلاة الظهر، من مسجد مستشفى الدعاء بجوار مستشفى هليوبوليس".

الفنان محيى فهمى كان يعمل مهندس ديكور في الأعمال الفنية، كما أنه عضو في نقابة المهن التمثيلية، وكان مدير التجهيزات الفنية لمسرح السلام.