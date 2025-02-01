شكرا لقرائتكم خبر عن صفاء الطوخي بالجلباب الصعيدي في بوستر مسلسل فهد البطل على Watch it والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روجت منصة Watch it الرقمية، لمسلسل فهد البطل بطولة أحمد العوضي، بطرح بوستر للفنانة صفاء الطوخي والتي ظهرت خلاله بالجلباب الصعيدي، وكتبت المنصة على صفحتها على "فيس بوك": "هنعيش أحداث وتفاصيل مثيرة مع النجمة صفاء الطوخي في مسلسل فهد البطل في رمضان".



صفاء الطوخى من مسلسل فهد البطل

مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار شعبي مع خط درامى صعيدى، ويجسد أحمد العوضى شخصية فهد الشاب الصعيدى الذى يهرب من عائلته بسبب الظلم، وخلال الحلقات يسافر فهد إلى القاهرة ويعيش حياة جديدة لكنه يدخل فى صراعات جديدة.

وتضم قائمة أبطال مسلسل فهد البطل إلى جانب أحمد العوضي كلا من: ميرنا نور الدين، أحمد عبد العزيز، محمود البزاوى، لوسى، كارولين عزمى، يارا السكرى، عصام السقا، صفاء الطوخى، حجاج عبد العظيم، محسن منصور، حمزة العيلي، أحمد ماجد، عايدة رياض، صفوة، مصطفى حشيش، عايدة فهمى، مجدي بدر، محمد مهران، محمد صلاح آدم، محمد أبو داوود ومراد فكري صادق.

وكانت آخر أعمال صفاء الطوخى مسلسل بيت الرفاعى بطولة: أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفى، تامر نبيل، صفاء الطوخى، ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبد الله، مصطفى عباس وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.