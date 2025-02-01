بعد تكتّم شديد، ويل سميث مفاجأة حفل توزيع جوائز غرامي بعد صفعة الأوسكار الصادمة.

في عودة مرتقبة للغاية إلى الأضواء، من المقرّر أن يقوم الممثّل والموسيقي ويل سميث بظهور مفاجئ في حفل توزيع جوائز غرامي لعام ٢٠٢٥. وهذا يمثّل أوّل حضور له في حفل توزيع جوائز كبيرة منذ الحادث المثير للجدل في حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام ٢٠٢٢، إذ صُفع الممثّل الكوميديّ كريس روك على خشبة المسرح.

وستكون مشاركة سميث جزءًا من تكريم خاصّ للمنتج الموسيقي الأسطوريّ كوينسي جونز، الذي لعب دورًا محوريًّا في بداية مسيرة سميث المهنيّة. كان جونز المنتج التّنفيذيّ لمسلسل The Fresh Prince of Bel-Air، المسلسل الكوميديّ الشّهير في التّسعينات الذي دفع سميث إلى النّجوميّة. ومن المتوقّع أن يكون هذا التّكريم أحد أبرز أحداث المساء، احتفالًا بمساهمات جونز المذهلة في صياغة الموسيقى على مدى عقود من الزّمن.

أدّت حادثة حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام ٢٠٢٢، عندما ضرب سميث روك بعد مزحة عن زوجته جادا بينكيت سميث، إلى منعه من حضور حفل توزيع جوائز الأوسكار لمدة عشر سنوات. وطغت هذه الحادثة على فوز سميث بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم “الملك ريتشارد”، وأثارت جدلًا وانتقادات واسعة النّطاق. ومنذ ذلك الحين، ابتعد سميث إلى حدٍّ كبير عن أعين الجمهور، وركّز على النّمو الشّخصيّ والشّفاء.

وفي بيان أصدره قبل حفل توزيع جوائز غرامي، أعرب سميث عن سعادته بالعودة إلى المسرح وتكريم كوينسي جونز. وقال سميث “لقد كان كوينسي مرشدًا وصديقًا لسنوات عديدة”. “إنّه لشرف عظيم أن أشيد بإرثه المذهل وأن أكون جزءًا من هذه الليلة الخاصة لصياغة الموسيقى.”

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حرص منتجو حفل توزيع جوائز غرامي على إبقاء مشاركة سميث في الحفل طيّ الكتمان، بهدف خلق لحظة مؤثّرة لا تُنسى بالنّسبة للمشاهدين. ومن المتوقّع أن يجذب الحدث اهتمامًا كبيرًا، ليس فقط بسبب تكريم جونز بل لعودة سميث التي طال انتظارها إلى حفل توزيع الجوائز الرّئيسيّ.

وقبل ساعات من حفل توزيع جوائز غرامي، يتطلّع المعجبون والمطّلعون إلى الصياغة على حدٍّ سواء إلى معرفة كيفيّة استقبال ظهور سميث وما إذا كان سيمثّل بداية فصل جديد في حياته المهنيّة. وبغضّ النّظر عن النّتيجة، فمن المؤكّد أنّ عودته إلى المسرح ستكون مناسبة بالغة الأهميّة في عالم التّرفيه.