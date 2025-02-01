شكرا لقرائتكم خبر عن صالح العويل يدخل غرفة الرعاية المركزة.. ونجله: أرجو الدعاء له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال هشام نجل الفنان صالح العويل في تصريحات لـ"الخليج 365" إن والده يتواجد في أحد مستشفيات كوبرى القبة ومحجوز في غرفة الرعاية المركزة، ويعانى من مشكلة في بلع الطعام، وأرجو من الجميع الدعاء له بالشفاء العاجل.

صالح العويل سبق أن تعرض لجلطة بالمخ ولكنه خرج منها بخير والتحق للعمل في مسلسل جودر 2 المقرر عرضه في رمضان 2025، وظهر فى الكواليس صالح العويل بصحبة النجم ياسر جلال بطل العمل، خلال تنفيذ مشهد سويًا، وذلك بعدما تطورت الحالة الصحية للفنان صالح العويل للأفضل وخرج من المستشفى بعد فترة من الاستمرار بها، وكان يحرص على زيارته فيها الفنان ياسر جلال إذ ظهر أكثر من مرة وهو يتردد على زيارته.

آخر أعمال صالح العويل

من ناحية أخرى سبق أن كشف الفنان صالح العويل عن كواليس آخر أعماله فى مسلسل جبل الحلال مع الراحل الفنان محمود عبد العزيز قائلا فى حواره مع تليفزيون الخليج 365، قائلا: "تشرفت بالعمل مع الساحر محمود عبد العزيز الذى جمعتنى معه مشاهد ضمن أحداث العمل، وكذلك المخرج الرائع عادل أديب.