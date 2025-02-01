شكرا لقرائتكم خبر عن ظالم ولا مظلوم.. Watch it تطرح بوستر لـ محمد على رزق من مسلسل ظلم المصطبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روجت منصة Watch it الرقمية، لـ مسلسل ظلم المصطبة بطرح بوستر للفنان محمد علي رزق، والمقرر عرضه على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية في رمضان 2025، وكتبت المنصة على صفحتها على "فيس بوك": "يا ترى محمد علي رزق هيكون ظالم ولا مظلوم".



محمد علي رزق من مسلسل ظلم المصطبة

مسلسل ظلم المصطبة من بطولة إياد نصار وريهام عبد الغفور وفتحى عبد الوهاب وبسمة ومحمد على رزق وأحمد عزمى، وتأليف أحمد فوزى صالح ومحمد رجاء وحاتم حافظ ومن إخراج هانى خليفة ويتكون من 15 حلقة.

ويجمع المسلسل إياد نصار، وريهام عبد الغفور، مجدداً فى الدراما بعدما تعاونا سابقاً فى مسلسلات "حارة اليهود" إخراج ماندو العدل عام 2015، و"أفراح القبة" إخراج محمد ياسين عام 2018 وكذلك "وش وضهر" العام قبل الماضى.

يقدم المخرج هانى خليفة دراما اجتماعية عن العادات والتقاليد والعرف خلال مسلسل "ظلم المصطبة" حيث يناقش المسلسل العادات الظالمة الأعراف التى يُحكم بها فى الأرياف والأقاليم، والبعيدة عن القانون والشرع فى إطار اجتماعى ملىء بالحكايات المشوقة.

يذكر أن المخرج هانى خليفة قدم فى رمضان الماضى مسلسل بدون سابق إنذار بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، إسلام حافظ، جهاد حسام، أحمد على ماهر، نهال عنبر، حنان سليمان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة وسيناريو وحوار كل من عمار صبرى وسمر طاهر وكريم الدليل، وإخراج هانى خليفة وإنتاج شركة blue bee للمنتج محمد مشيش.