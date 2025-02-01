شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة العيلي ناعيًا موظف الأوبرا هاني عبد القادر: كان في غاية الاحترام والتهذيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان حمزة العيلي على نعي موظف دار الأوبرا المصرية هاني عبد القادر الذي تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية وفاته منتحرًا، بعد تعرضه إلى الظلم.

وكتب حمزة العيلي عبر حسابه على "فيس بوك": "الله يرحمك يا هاني يا حبيبي، كان إنسان في غاية الاحترام والتهذيب والرقي والنزاهة على مدار عمره كله اللي فناه في دار الأوبرا وكان مخلصًا وخدومًا وواجهة مشرفة لها وأخرتها تم اتهامه بقسوة".

وتابع: "صعبت عليه نفسه وأخذها في قلبه وقرر الاستقالة ولكن لم يرحمه، وتم التحقيق معه وواجه ظلمًا وإجحافًا مما جعله ينهي حياته وفي رقبته ثلاث بنات وترك هذه الرسالة لتكون شبحًا مفزعًا فتاكاً يطارد كل من ظلمه ونصها كالآتي: رسالة من مظلوم إلى ظالمه، ستراني في عقوق أبنائك، ستراني في غدر من حولك، ستراني في هجر أصحابك، ستراني في دعائك الذي لا يستجاب، ستراني في أحلامك المحطمة والتي لا تتحقق، ستراني في مرضك وضعفك وفشلك، والله العظيم أسألك بأنك ستراني، المرحوم هاني عبد القادر".

واختتم حديثه بالدعاء للراحل: "وصدقًا ستراه أيها الظالم وستدفع الثمن مؤلمًا، ادعوله بالرحمة والمغفرة هو زميله وصديقه الصدوق الذي توفى حزنًا عليه تاني يوم، ربنا يكفينا شر الظلم والقهر، الانتحار لحظة ضعف وحزن شديد تفتك بصاحبها وتجعله يضحي بروحه في سبيل التخلص من آلامها".

وكان الدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة علق على واقعة انتحار الموظف، خلال تصريحات لـ ”الخليج 365”، مؤكدا أن الوزارة تحركت علي الفور وقامت بتشكيل لجنة للوقوف على ملابسات وفاة أحد موظفي دار الأوبرا المصرية.

وقال احمد هنو، إن الرسالة لا توضح أنه تعرض للظلم من جهة العمل، ولكن اللجنة سوف تقف على معرفة الأسباب المؤدية للوفاة، موضحا أن الموظف لم يتواصل قبل وفاته معه أو حتي مع مكتبه ولا يعلم أي شيء عن أي ظلم تعرض لها في مجال عمله.

وأعرب وزير الثقافة عن خالص تعازيه القلبية لأسرة الفقيد، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان، كما أكد أن الوزارة لن تدخر جهدًا في المتابعة وتقديم الدعم اللازم لأسرته.