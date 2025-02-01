شكرا لقرائتكم خبر عن الشاعر الغنائي نادر عبد الله مُبدع شهر يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار قسم الفن باليوم السابع الشاعر الغنائى نادر عبد الله مُبدع شهر يناير وذلك عن أغنيته "بسيط" التي غناها النجم أحمد سعد ولحنها ووزعها أحمد إبراهيم وصدرت ضمن أحدث ألبومات أحمد سعد "حبيبنا" الذى ضم 9 أغنيات.

وقد أحدثت أغنية "بسيط" حالة من الجدل الإيجابي كثيرًا والسلبي نادرًا، وتجاوزت الأغنية حدود النجاح التقليدي الذي عهدناه الفترات الأخيرة، بل وربما "بسببها" قد تتغير وجهة نظر كثير من صُناع الموسيقى الفترات القادمة طمعًا في ذلك النوع من النجاح المُشرف، وأملاً في تقديم ما قد يسهم فى إنهاء حالة العبث الفني الذي تشهده الأغنية في السنوات الأخيرة الفائتة.

هذا بالاضافة إلى الحرفة اللفظية والقوافي المستحدثة لأول مرة في الأغنية، والتراكيب التى اعتمد عليها الشاعر في إعادة صياغة موضوع متداول قبل ذلك هو الجديد والتجديد بعينه، كما أن لغة الأغنية تخاطب المثقف والبسيط، وتعجب جمهور الراب، وجمهور الأندر جراوند، ويحبها من يحب الغناء الشعبي أيضاً.

وتقول كلمات الأغنية:

مش مليونير ولا عندي فيه دفتر شيكات

ولا بيت كبير مليان تحف علي أنتيكات

ولا تابلوهات .. متعلقين فوق الحيطان

ولا فيه ساعات ماركات ولا هدوم سينيهات

إنسان بسيط جدا كمان لما تشوفيه

ممكن ما يلفتش انتباهك حاجة فيه

ممكن يجوز .. بـ الوقت لما هتعرفيه

تلاقيه .. ما كانلوش ذكريات

بسيط .. إنسان بسيط

دا ولا في إيديه ولا حيلته غير كلمة ياريت

فـ كان .. عشمان كمان

يلقاله فيكي وبيكي عيلة، وناس، وبيت

بسيط إنسان بسيط

دا ولا في إيديه ولا حيلته غير كلمة ياريت

فـ كان .. عشمان كمان

يلقاله فيكي وبيكي عيلة، وناس، وبيت

ما وعدتكيش سنة عن سنة نغير موديل

ولا في الأجازه نسيب أوتيل ونروح أوتيل

ولا كل ليل .. نسهر هنا وهناك عشان

ما أقدرش أبان فارس وأنا مش لاقي خيل

أنا حد من شيل الهموم بيبان عجوز

ولا ليه معارف أو في يوم كان ليه نفوذ

فأنا لو خسرتك عادي ما أنا بخسر كتير

وإن فزت بيكى هتبقى أول مرة أفوز

بسيط .. إنسان بسيط

دا ولا في إيديه ولا حيلته غير كلمة ياريت

فـ كان .. عشمان كمان

يلقاله فيكي وبيكي عيلة، وناس، وبيت

بسيط .. إنسان بسيط

دا ولا في إيديه ولا حيلته غير كلمة ياريت

فـ كان .. عشمان كمان

يلقاله فيكي وبيكي عيلة، وناس، وبيت



