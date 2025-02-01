شكرا لقرائتكم خبر عن استعدوا لحكاية شيقة.. Watch it تروج لـ مسلسل جودر 2 ببوستر للفنان أحمد بدير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روجت منصة Watch it الرقمية، لـ مسلسل جودر 2 بطولة ياسر جلال، ببوستر للفنان الكبير أحمد بدير، والمقرر عرضه على شاشات المتحدة في رمضان المقبل، وكتبت المنصة على صفحتها على "فيس بوك": "خليكم على استعداد لحكاية شيقة مع النجم أحمد بدير في مسلسل جودر2 في رمضان 2025".

مسلسل جودر 2 بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، وفاء عامر، جيهان الشماشرجي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، وليد فواز، أيتن عامر، هنادي مهنا، محمود البزاوي، محمد التاجي، سامي مغاوري، عايدة رياض، أحمد فتحي، مجدي بدر، محمد علي رزق، أحمد كشك، أحمد ماجد وتأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري.

ويحكى المسلسل قصة "جودر الصياد" التي كانت بين قصص "ألف ليلة وليلة" وتروى عن جودر ابن التاجر عمر وما حدث له ولأخويه، ويعدّ جودر من الشخصيات الأكثر شهرة في حكايات "ألف ليلة وليلة" حيث تظهر في أكثر من ليلة، وأحداث "حكاية جودر الصياد" تستمر من الليلة 608 إلى الليلة 633، والشخصية لم يتناولها أي عمل فني ناقش قصص ألف ليلة وليلة من قبل.