فيديو – لويس توملينسون مفاجأة حفل زين مالك في لوس أنجلوس

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رحّب المغني العالمي زين مالك بزميله السابق في فرقة “One Direction” وصديقه لويس توملينسون خلال حفله الأخير في لوس أنجلوس، وفق ما نقل موقع “TMZ” الالكتروني.

وفي التفاصيل، صرخ زين مالك خلال الحفل مرحبًا بلويس وقال: “صديقي موجود هنا لدعمي الليلة وهو جالس في مكان ما. لا أريد الكشف عن مقعده، لكن لويس هنا الليلة.”

ولم يستغرق الأمر وقتًا طويلاً حتى تمكن الجمهور من رؤية لويس وهو يشاهد بفخر زين من على متن شرفة مرتفعة.

ومن المؤكد أن الدعم المتبادل بين زين ولويس لاقى تفاعلا واسعا لدى العديد من المعجبين خاصة في أعقاب خسارة زميلهما المغني ليام باين.

ويُذكر أن جنازة ليام باين جمعت كافة أعضاء الفرقة، بما في ذلك النجمين هاري ستايلز ونيال هوران، للمرة الأولى منذ انفصالهم عن الفرقة.