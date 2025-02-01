أحمد السقا يحتفل بعيد ميلاد ابنه ياسين برسالة مؤثرة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفل النجم المصري أحمد السقا بعيد ميلاد ابنه ياسين السقا بأسلوب مميز، حيث شارك صورة جمعته به عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، موجهاً له رسالة مؤثرة تعكس مدى قوة العلاقة التي تجمعهما.

وفي التفاصيل، نشر السقا الصورة عبر خاصية الستوري، وأرفقها بعبارات مليئة بالفخر والمحبة، قائلاً: “كل سنة وأنت طيب يا سقا، ابني وصاحبي الجدع، السند اللي مفيش زيه في الدنيا.”

ولاقت هذه التهنئة تفاعلاً واسعاً بين محبي السقا، الذين أشادوا بالعلاقة القوية التي تجمعه بابنه ياسين، المعروف بشغفه بالفن ورغبته في السير على خطى والده في المجال الفني.

يُذكر أن ياسين السقا بدأ يشق طريقه في عالم التمثيل، حيث خاض تجربة التمثيل سابقًا، وسط دعم والده له وتشجيعه المستمر على تحقيق أحلامه.