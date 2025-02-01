هنا الزاهد تكشف كواليس “إقامة جبرية” وتتحدث عن مواصفات زوجها المستقبلي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حلت الفنانة هنا الزاهد، ضيفة على برنامج “معكم” الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة ONE، حيث كشفت للمرة الأولى أسباب اختيارها لبطولة مسلسل “إقامة جبرية”، مفجرة مفاجأة بأنها لم تكن ستقدمه، إضافة الى تفاصيل تحضيراتها لشخصيتها في المسلسل، والذي يعرض حاليًا، معربة عن سعادتها الكبيرة بنجاحه، كما تحدثت هنا عن مواصفات الزوج المستقبلي، مؤكدة أنها تنجذب لمن يكبرها بسنوات كثيرة.

قالت هنا: “أول ما جالي اتخضيت ومش مصدقة وقولت لأ، والمنتج أحمد عادل قالي ده دور عمري، وفكر فيا لأنه شايف إن ليا شخصيتين وحاسس إني هعمل الدور حلو، وأول ما قرأت الورق كنت بعمل مشروع تاني ووقفته واعتذرت عنه، أنا بحب شخصية سلمى جدًا.

أضافت: “قعدت أذاكر للدور ده مسكت كراسة وقعدت أكتب كل حاجة في حياة الشخصية، أنا حبيت الدور ده جدًا واتأثرت بيها جدًا وقت تصويرها”.

أما عن رد فعل عائلتها على شخصيتها في المسلسل، فعلقت هنا قائلة: “ماما شايفة إني فيّ جزء سيكوباتي من بعد عرض المسلسل، وبتقولي إنتي أكيد جواكي حاجة، دي مش بنتي ولا ده إنتي ولا دي نظرة عينك”.

وعن مواصفات زوجها المستقبلي، قالت هنا: “أرغب في الارتباط بشخص بعيد عن الوسط الفني، لا منتج ولا مخرج ولا أي شخص له علاقة بالفن، ولكن يحترم طبيعة شغلي. وأريد شخصًا بعيدًا عن الوسط لأنني في العادة شخص طبيعي جدًا وأحب أن أعيش الحياة الطبيعية، لأنني (بيتوتية) للغاية”.

أضافت: “عاوزة شخص طيب وحنين ويحبني، وتكون شخصيته قوية ولكن ليست قوية عليّ”.

وأكّدت هنا الزاهد، أنها تنجذب للرجل الأكبر منها سنًا، قائلة: “أحب أن أرتبط بالرجل الأكبر مني تقريبًا بعشر سنوات، ولا أنجذب لمن يكبرني بسنة أو اثنتين لأنني في الطبيعي بصرف النظر عن الضحك والهزار عقلي كبير”.

مسلسل “إقامة جبرية” من بطولة هنا الزاهد، صابرين، محمد الشرنوبي، محمود البزاوي، ثراء جبيل، محمد دسوقي، جلا هشام، أحمد والي، عايدة رياض، وغيرهم، من تأليف أحمد عادل، وإخراج أحمد سمير فرج.