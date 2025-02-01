نجل عبد العزيز مخيون يقتل شخصاً ويُصيب اثنين دهساً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي معلومات عن حادث سير مروع وقع مساء الجمعة، بسبب نجل الفنان المصري عبد العزيز مخيون ما أسفر عن إصابة اثنين ومصرع الثالث.

وفي التفاصيل، صدمت سيارة يقودها صلاح الدين على الطريق الزراعي السريع نحو القاهرة في دائرة مركز أبو حمص، 3 شبان كانوا يقفون على جانب الطريق، وانتقلت القوة الأمنية لموقع الحادث وألقت القبض على الشاب، وهو طالب بكلية التجارة في جامعة دمنهور ومقيم بمدينة الإسكندرية.

وعلى الأثر، قرر أحمد هاني وكيل النائب العام بنيابة مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة تحت إشراف المستشار محمد الحسيني المحامى العام لنيابات وسط دمنهور، حبس صلاح الدين أربعة أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له في المواعيد القانونية، وذلك على خلفية قيامه بقيادة سيارته بسرعة جنونية، مما تسبب في مصرع شخص وإصابة آخرين بإصابات بالغة الخطورة.

كما قرر أيضاً عرض نجل الفنان عبد العزيز، على الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات له وقررت النيابة العامة التصريح بدفن المتوفى مع تكليف وحدة البحث الجنائي بمركز شرطة أبو حمص لإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة وظروفها وملابساتها.