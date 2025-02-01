شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة الأوبرا تنعى عازفة البيانو العالمية مشيرة عيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت الدكتورة لمياء زايد رئيس دار الأوبرا المصرية وجميع الفنانين والعاملين، عازفة البيانو العالمية الدكتورة مشيرة عيسى التى رحلت عن عالمنا صباح اليوم السبت الأول من فبراير داعية الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهم أسرتها ومحبيها الصبر والسلوان .

يشار أن الفنانة مشيرة عيسى حاصلة على دبلوم المعهد العالى للكونسرفتوار بتقدير امتياز ، ودبلوم فن الأداء على البيانو من فيينا بالنمسا عام 1984، نالت درجة الدكتوراه فى الموسيقى عام 1987 ، شاركت فى العديد من المهرجانات الدولية المتخصصة منها مهرجان سرفانتيون الدولى بالمكسيك ، ومهرجان أسابيع الموسيقى الدولى بصوفيا ( ايطاليا ) وحازت العديد من الجوائز وشهادات التقدير من مصر والخارج منها الجائزة الأولى من جمعية الشباب الموسيقى بالقاهرة عام 1971، وجائزة ستيبانوف بفيينا عام 1982 وجائزة شيكاغو للفنون عام 1987، وتعد من أهم العازفين الذين صاحبوا أوركسترا القاهرة السيمفونى خلال مواسمه المتتالية ، قدمت العديد من الحفلات المنفردة والمتميزة بمصر والخارج بالاضافة الى مشاركتها فى حفل افتتاح دار الأوبرا المصرية عام 1988 ، كانت تشغل منصب أستاذ دكتور بمعهد الكونسرفتوار بالقاهرة كرمتها اكاديمية الفنون لعطائها الفنى المتميز فى ختام الملتقى العلمى العربى الثالث .