شكرا لقرائتكم خبر عن قصة دموع حسين فهمى حينما تكلم عن مصر: هو فى غير الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دومًا ما كان الفنان حسين فهمى مثالاً للممثل المثقف الذى يعي بقضايا وطنه ويمتلك حسًا عاليًا تجاه بلده يظهر مع كل مناسبة سواء كانت مهرجان أو حوار تليفزيوني يطل فيه، وهو ما ظهر مؤخرًا حينما ظهرت الدموع في عينيه بمجرد الكلام عن مصر في أحد البرامج التليفزيونية.

دموع حسين فهمى



القصة بدأت مع الفنان حسين فهمى حينما تم سؤاله من المذيع بقوله "شو بتعنيلك مصر" فقال: الوطن هو كل شيء وهي كل حاجة، ولما أبص حواليا وألاقى اوطان تانية حوالينا في عالمنا العربى تمزقت نتيجة سياسات لازم أحافظ على وطني وأمسك فيه".

وحينما تم سؤاله لو لم تكن مصريًا كنت تتمني تبقى إيه؟، ليقول على الفور بالتأكيد ما كنتش أتمنى جنسية تانية غير مصر وده مستمد من تاريخ طويل ما بين القديم والحديث.

حسين فهمى يشارك فى غناء يا واد يا تقيل

من ناحية أخرى شارك الفنان حسين فهمي المطرب محمد ثروت غناء أغنية "يا واد يا تقيل"، في حفل افتتاح أسبوع الثقافى المصرى بالدوحة، حيث قدم ثروت الأغنية لحسين فهمي للاحتفاء به وتوجيه له التحية.

وشهد الحفل وقتها حضور الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة المصرى، وسعادة الشيخ عبد الرحمن بن حمد بن جاسم بن حمد آل ثانى، وزير الثقافة القطرى، فعاليات "الأيام الثقافية المصرية فى قطر"، والتى تستمر حتى 31 يناير الجارى، فى "درب الساعي" بالعاصمة القطرية الدوحة، وذلك بحضور السفير عمرو الشربينى، سفير مصر فى قطر، والسفير طارق على فرج الأنصارى، سفير قطر بالقاهرة، والنجم حسين فهمى "ضيف شرف الأسبوع"، وعددا من سفراء الدول العربية والأجنبية، وقيادات وزارة الثقافة.

وتتضمن فعاليات الأسبوع الثقافى المصرى فى درب الساعى معارض للفن التشكيلى والخط العربى، بالإضافة إلى ورش تعليم الفنون التراثية المتنوعة، وجلسات حكى مخصصة للأطفال والشباب.

و يشمل البرنامج ندوة ثقافية بعنوان "50 عامًا على رحيل كوكب الشرق أم كلثوم"، يُقدمها الكاتب الصحفى محمود التميمى، وحفلًا للفنانة المصرية العالمية أميرة سليم، وتُختتم الفعاليات بعرض النسخة المُرممة من فيلم "المومياء" للمخرج الراحل شادى عبد السلام.