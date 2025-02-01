خاص بالفيديو- مايا دياب..إنسانية لأبعد الحدود وتعترف بهذا السر

ميرنا وليد - بيروت - جميلة بفنها ونفسيتها، صاحبة الأغاني الناجحة والإطلالات المميزة، هي الفنانة مايا دياب التي تشهد حفلاتها اقبالا كبيرا من قبل الجمهور، اذ تشعل الأجواء وتبهر الحضور بأروع العروض والأعمال الفنية.



مايا دياب تستعد لإحياء حفل أصبح sold out، وموقع "الفن" تواجد في كواليس "البروفا"، وأجرينا مقابلة شيّقة مع مايا تحدثنا فيها عن عدد من المواضيع، منها الحفل المقبل، تعاونها مع الفنان نبيل خوري والموزع هادي شرارة، المقاطع الطريفة التي نشرتها من الستديو عبر خاصية القصص على صفحتها الخاصة بشأن الطعام، مدى رغبتها بأن تصبح أما مجددا.

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