التّركي أراس بولوت إينملي ودّع والده بالدّموع وهكذا واساه زملاؤه

بهذه المناسبة الحزينة، حرص زملاء “أراس بولوت” في الوسط الفنّيّ على الوقوف إلى جانبه أثناء الجنازة أبرزهم: انجين اكيوريك، شاتاي أولسوي، تولغا ساريتاش، رضا كوكا أوغلو، تانير اولماز، ايرجان كايسال وغيرهم.

وقد تداول جمهور “أراس” أكثر من صورة من الجنازة إذ ظهر بطل “العبقري” متأثّرًا بهذه اللحظة التي يودّع فيها والده بالدّموع والحزن.

ذُكِر أنّه يُعرَض على “أراس بولوت أينملي” حاليًّا مسلسل “العبقريّ” الذي يروي قصّة مشوّقة تجمع أحداثها بين العبقريّة المتوارثة والانتقام العائليّ، وقد انطلق عرضه على قناة MBC1 في السّادس من اكتوبر الماضي، بالتّزامن مع عرضه في تركيا.

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تدور الأحداث حول أب وابنه، كلاهما يتمتع بدرجة حادّة من الذّكاء، ولكنّ كليهما يسخّر ذكاءه في اتجاه مناقضٍ للآخر. فالشّاب عبقريّ في الرّياضيّات، وقد قدّم اكتشافًا ثوريًّا في أطروحة الدّكتوراه، ويخطّط للسّفر برفقة حبيبته إلى الولايات المتّحدة. أمّا الأب فسخّر قدراته العقليّة الفائقة في حياة الشّرّ، إذ هجر عائلته وولديه قبل سنوات طويلة ليتفرّغ كلّيًّا لعالم الجريمة المنظّمة التي أسّس فيها امبراطوريّته الخاصّة.