المقاتلون يجتازون مرحلة الوزن استعدادًا لنزالات UFC اليوم في الرياض

أكمل المقاتلون المشاركون في نزالات UFC التي يستضيفها “موسم الرياض” استعداداتهم الأخيرة بخوض مراسم قياسات الوزن الرسمية مساء الجمعة في الموقع ذاته الذي سيشهد المواجهات المنتظرة اليوم السبت داخل anb Arena.

ووسط أجواء مليئة بالحماس والترقب، اجتاز جميع المقاتلين هذه المرحلة الحاسمة بنجاح، مؤكدين جاهزيتهم الكاملة لخوض نزالاتهم في واحدة من أقوى الليالي القتالية التي ستجمع نخبة من أبرز الأسماء في عالم الفنون القتالية المختلطة MMA.

وتوافدت الجماهير لمتابعة مراسم الوزن، حيث ترقبت لحظة الأوزان الرسمية للمقاتلين، وسط تفاعل كبير مع ظهور النجوم الذين يستعدون لدخول القفص المثمن اليوم.

ويأتي الحدث في إطار الشراكة بين موسم الرياض ومنظمة UFC، ليشهد مواجهات نارية، أبرزها النزال المرتقب بين النيجيري-النيوزيلندي إسرائيل أديسانيا والفرنسي نصر الدين إمافوف، حيث يسعى كل منهما لفرض سيطرته وإثبات تفوقه أمام خصم عنيد.

ومن النزالات التي تترقبها الجماهير مواجهة قوية بين الروسي شارا مجمدوف والبريطاني مايكل “فينوم” بيج، حيث يدخل كلا المقاتلين بسجل حافل بالضربات القاضية والأسلوب الهجومي المميز.

وأكد شارا مجمدوف في تصريحات له أنه يشعر بحالة بدنية مثالية بعد معسكر تدريبي ناجح، بينما بدا مايكل بيج واثقًا من نفسه، مشيرًا إلى أنه هو من طالب بهذه المواجهة منذ البداية، متوعدًا بتقديم أداء استثنائي.

وفي نزال آخر يكتسب زخماً إعلاميًا كبيرًا، اشتعلت المواجهة بين الداغستاني سعيد نورمحمدوف والبرازيلي فينيسيوس “لوك دوغ” أوليفيرا، خاصة بعد التصريحات الحادة بين الطرفين. إذ أكد نورمحمدوف أنه لا يولي اهتمامًا كبيرًا لكلام أوليفيرا، مشددًا على أن تركيزه ينصب على الفوز داخل القفص وليس على المناوشات الإعلامية، قائلاً: “لم يقل شيئًا يستحق أن يثير اهتمامي. لا أركز على هذه الأمور، فأنا هنا للقتال وتحقيق الفوز”.

أما أوليفيرا، فلم يتردد في التقليل من خطورة نورمحمدوف، مؤكدًا أنه لا يرى أي شيء مميز في أسلوبه القتالي، وقال: “لا يوجد شيء خطير أو مفاجئ في أدائه. كل ما يفعله سبق أن واجهته من قبل مع خصوم آخرين، لذا لا أرى أي تحدٍّ مختلف في هذه المواجهة”. وبينما يعتبر الكثيرون أن المقاتلين القادمين من داغستان يشكلون تهديدًا كبيرًا بفضل قوتهم في المصارعة، قلّل أوليفيرا من ذلك قائلاً: “هم مجرد بشر، وقد هزمت مقاتلين مثلهم من قبل وسأفعل ذلك مجددًا”.

كما ستشهد الليلة نزالات أخرى مرتقبة، من أبرزها مواجهة الطاجيكي محمد نعيموف ضد الأسترالي كان أوفلي، إضافة إلى النزال الذي سيجمع الأمريكي تيرانس مكيني مع الدنماركي دامير هادزوفيتش، فيما يلتقي النمساوي بوغدان غراد مع البرازيلي لوكاس ألكسندر.

وفي نزال قوي ضمن فئة الوزن الخفيف، يواجه الفرنسي فارس زيام نظيره الأمريكي مايك ديفيس، في لقاء يعد بالكثير من الإثارة.

وفي مشاركة عربية بارزة، يواجه المقاتل المصري حمدي عبدالوهاب الأمريكي جمال بوغز، بينما يخوض البحريني شامل غازيف نزالًا صعبًا أمام الأمريكي توماس بيترسن، في مواجهة تحظى باهتمام واسع من عشاق الفنون القتالية في العالم العربي.

أما المواجهة التي ستجمع الروسي سيرجي بافلوفيتش بالسورينامي جاييرزينهو “بيغي بوي” روزينسترويك، فمن المتوقع أن تكون شرسة، لا سيما أن بافلوفيتش، الذي مُني بهزيمة سابقة في الرياض، يعود اليوم واضعًا نصب عينيه تصحيح المسار وإثبات تفوقه، مشيدًا في الوقت ذاته بقدرات خصمه.

بدوره، يسعى الداغستاني إكرام أليسكيروف إلى تعويض خسارته العام الماضي في الرياض أمام الأسترالي روبرت ويتاكر، عندما يواجه البرازيلي أندريه مونيز في نزال حاسم قد يكون نقطة تحول في مسيرته داخل UFC.

ومع انتهاء مرحلة قياسات الوزن بنجاح، اكتملت جميع الاستعدادات لانطلاق الحدث الكبير الذي بيعت جميعه تذاكره بشكل سريع، حيث تتجه أنظار عشاق الفنون القتالية حول العالم إلى العاصمة الرياض لمتابعة ليلة قتالية استثنائية، ستحدد مصير العديد من المقاتلين، في أمسية ستحفر اسمها في سجل نزالات UFC التي يحتضنها موسم الرياض.