ميرنا وليد - بيروت - خطفت الملكة رانيا الأنظار بإطلالتها في الصورة التي نشرتها بمناسبة عيد ميلاد الملك عبد الله.

وتألقت الملكة رانيا في الصورة بفستان أصفر أنيق من أوسكار دي لارنتا Oscar de la Renta، بتصميم راقي، إذ جاء بقصة معتدل الطولة، وضيقة من الأعلى بنمط الكورسيه، مع أكمام متوسطة الطول، وواسعة عند الأسفل. ويبلغ سعر الفستان 850 دولار تقريبا.

وأكملت الملكة رانيا إطلالتها بحقيبة من "شانيل Chanel " جاءت مطرزة بالكامل بالترتر بألوان مختلفة من الأصفر والزهري والأبيض والخمري، من مجموعة كروز 2021 Cruise،

وانتعلت الملكة رانيا حذاء "Pump" باللون الأصفر أيضا من أكوازورا Aquazzura، يصل سعره تقريبا إلى 720 دولار.

كانت هذه تفاصيل خبر الملكة رانيا تتألق بفستان أصفر لافت من "Oscar de la Renta".. وهـ ـذا سعر إطلالتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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