شكرا لقرائتكم خبر عن نيكول سابا وياسمين عبد العزيز من حلفاء فى تمن دستة أشرار لأعداء فى وتقابل حبيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجتمع النجمة اللبنانية نيكول سابا مع النجمة ياسمين عبد العزيز فى مسلسل وتقابل حبيب، المقرر عرضه على شاشات المتحدة فى رمضان 2025، بعد فترة غياب تقدر بـ18 عاماً منذ مشاركتهما بفيلم تمن دستة أشرار.

وكانت المشاركة الأولى بينهما في تمن دستة أشرار وكانا حلفاء حيث جمعتهما الصداقة والتحالف لكي تفوز كل منهما بقلب من تحبه، وهو عكس الدور الذى ستجسده في مسلسل وتقابل حبيب، حيث ستتسبب نيكول سابا في مشاكل من خلال شخصية "رقية العسكري" بين ياسمين عبد العزيز وخالد سليم لتغير مجرى الأحداث.

مسلسل وتقابل حبيب من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمى، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، بسنت شوقي، صلاح عبد الله، حنان سليمان، ندي موسى، إنجي كيوان، رشوان توفيق، محمود ياسين جينيور، بدرية طلبة، إيمان السيد، منة عرفة، سلمي غريب، بتول الحداد، أحمد عبد الله، ندى أكرم، محمد الدسوقي، سارة خزبك، طارق محمد، ريم رأفت، دينا حسن، سمر عبد الوهاب.

يذكر أن النجمة اللبنانية نيكول سابا، طرحت مؤخراً أغنية "الكت كاتى" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب.

وكانت قد أطلقت النجمة نيكول سابا أيضاً، أغنية بعنوان "خِلصت خلاص" وتعاونت خلالها مع الشاعر الغنائي مصطفى حسن الذي كتب الكلمات والأغنية من ألحان مصطفى العسال، والإنتاج الموسيقي والميكس والماستر لأماديو وهندسة صوت لوسام فؤاد.